بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور

كتبت-نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار يرافقه مدير عام منطقه أثار دهشور و عدد من معاونيه، منطقة حفائر جبانة دهشور وذلك لمعاينة أجزاء الهرم الذياكتشفته بعثة الآثار المصرية أوائل الأسبوع الجاري.

وأوضح عادل عكاشة، مدير عام آثار دهشور، أن الدراسات المبدئية التي أجرتها البعثة علي بقايا أجزاء النص الهيروغليفي المحفور في 10 أعمدة رأسية على قطعة حجرية صغيرة من الألباستر اثبتت أن النص مكتوب عليه خرطوش الملك إيمني كاماو أحد ملوك الاسرة الثالثة عشر و بعض من نصوص تقديم قرابين، بالإضافة إلى الإشارة لسيدة من أفراد عائلة الملك.

و أكد عكاشة في بيان اليوم الأربعاء، أن أثري البعثة يعكفون الآن علي الدراسة المستفيضة للنصوص الهيروغليفية مع الإستمرار في أعمال الحفائر للكشف عن باقي أجزاء الهرم للكشف عن أسراره.

و الجدير بالذكر أن البعثة الاثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبانة دهشور كشفت عن بقايا هرم من عصر الاسرة الثالثة عشر ويتكون من ممر يؤدي إلى داخل الهرم والردهة ثم يرتفع عن مستوي سطح الأرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.

وقد تم الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من الألباستر تبلغ مساحتها ١٧x١٥ سم عليها بقايا أجزاء من نص هيروغليفي محفور في عشرة أعمدة رأسية .