وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

كتبت- عايدة رضوان:

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر ضخ نحو 250 كيلو لحوم سودانية في مجمع النيل بحدائق القبة، ليتم بيع الكيلو بسعر 75 جنيه، فضلًا عن طرح أسعار اللحوم المجمدة "البرازيلي" بسعر يتروامح ما بين 48 إلى 50 جنيه.

وفيما يخص الدواجن، أضاف "المصيلحي" – خلال تفقده مجمع استهلاكي بمنطقة كوبري القبة، الأربعاء - أنه سيتم طرح كيلو الدواجن "أوكراني - برازيلي" بسعر 25 جنيهًا للكيلو، فيما سيتم عرض الأجزاء "أوراك" مقابل 15 جنيه.

‎وأكد "المصيلحي"، أنه من المقرر طرح الجمبري الفاخر زنة 500 جرام بـسعر 63 جنيهًا، وسمك باسا فيليه عبوة زنة 800 جرام بسعر 30 جنيهًا، والرنجة الممتازة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار التونة المفتتة بـ 75ر7 جنيه، والتونة القطع بسعر 19.25 جنيه.

‎وفيما يتعلق بأسعار المسلى الطبيعي، أوضح وزير التموين، أن "روتانا حلوب" زنة 800 جرام تتوفر بـ71 جنيهًا، وفيما تقدر عبوة المسلى الصناعي زنة 700 جرام بـ 18.5 جنيه.

ومن جانبه قال اللواء مجدي الحسني - رئيس شركة النيل للمجمعات، إنه يتم ضخ 18 ألف طن سكر، و1900 طن زيت بكل أنواعه، فضلًا عن 4 آلاف طن أرز هندي، وفيما يخص الدواجن واللحوم (الحية - المجمدة) يتم طرح 1000 طن شهرياً.