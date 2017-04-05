كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

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صرح كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لإذاعة "شعبي اف ام"، عبر برنامج "الكورة في ملعبك" الذي يقدمه خالد الغندور، أن النادي الأوليمبي هو الأحق بلقب نادي القرن وليس الأهلي والزمالك.

وقال عضو اتحاد الكرة "إذا أردنا الحديث عن لقب نادي القرن، أرى أن الأوليمبي هو الأحق باللقب".

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وأضاف "الأوليمبي يمتلك ميداليات ذهبية في ألعاب مختلفة بدورات الألعاب الأولمبية على مر التاريخ، 9 أو 10 لاعبين".

وأوضح "من الممكن الحديث عن الأهلي فريقا للقرن في كرة القدم أو الزمالك في اليد، لكن الأوليمبي هو نادي القرن في مصر وربما أفريقيا".