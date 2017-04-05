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شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

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شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال اللواء شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على الخطاب الذي تم إرساله وتضمن الاعتراض على بنود لائحة مسابقة كأس ، التي أصدرها اتحاد الكرة وتضمنت غرامات تصل إلى 3 مليون جنيه على الأندية المخالفة، في حين اقتصرت مكافأت البطولة على مليون ونصف المليون جنية.

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وأضاف شمس للموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي سبق وأرسل خطاب إلى اتحاد الكرة يطلب فيه التعرف على لائحة البطولة سواء قبل المشاركة في مباراة الألومنيوم في دور الـ 32  أو قبل مباراة الداخلية في دور الـ 16 ولم يصل أي رد من اتحاد الكرة وكان من الأحرى أن يرسل اتحاد الكرة اللائحة للفرق المشاركة قبل انطلاق البطولة، وليس بعد إنتهاء مباريات دور الـ 16.

وأوضح المدير التنفيذي، أن الأهلي أكد في مخاطباته لاتحاد الكرة على عدة أمور، أهمها التأكيد على عدم التزام الأهلي بأي ضوابط تتعارض مع عقد رعاية النادي، نظرا لعدم موافاة اتحاد الكرة للنادي بالشروط الخاصة بمسابقة كأس مصر قبل المشاركة بها، وأيضا ترتيبات رعاة البطولة وعدم الاعتداد بمكاتبات الأهلي السابقة، ومن ثم فإن الأهلي أكد أيضا في مخاطباته على أنه يحتفظ بحقه القانوني حيال أية مطالبات بخصوص هذا الأمر.

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التحرير

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