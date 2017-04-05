بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري

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زار ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق وسفير كأس دوري الأبطال لهذا العام، اليوم الأربعاء، المتحف المصرى، كما سيتم تنظيم احتفالية بمنطقة الجولف بفندق «مينا هاوس»، مساء اليوم، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة.

وتستمر زيارة ريان جيجز إلى مصر حتى 6 أبريل الجارى، ليصاحب الكأس في جولته بمصر، التي اختارها الاتحاد لتكون المحطة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكأس دوري أبطال أوروبا خلال رحلته حول العالم.

الجدير بالذكر، أن النجم الويليزي وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد اختيار مصر لاستضافة كأس الدوري الأوروبي، ممثلة للوطن العربي وأوروبا خلال رحلة الكأس الأولى حول العالم.