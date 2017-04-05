خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى إنه سيتم تعديل هذه المادة وأنه لم يعتمد أي انتخابات مقبلة وأن الجهة الإدارية هي التي ستتولى الأمر، حتى لا يحدث أية أزمات أخرى، وذلك تعليقا على موقفه من الحكم الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

شاهد أيضا

وأضاف أن من حق مجلس ادارة اتحاد الكرة الدفاع عن نفسه وتقديم استشكال، كما أنه لو جاء حكم نهائي بحل المجلس سينفذ فورا، مشدداً على أنه لا يجرؤ على مطالبة أعضاء المجلس بتقديم استقالتهم، مؤكدا أنه يتمنى لهم كل التوفيق، خاصة وأنهم أعادو المنتخب الوطني لمكانه الطبيعي.

وعن موعد صدور قانون الرياضة الجديد، أشار إلى أنه ينتظر نتائج المناقشة الأخيرة في جلسة موسعة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.