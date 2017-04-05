10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل

سمر العشري

هناك شغف دائم ومتواصل بين جماهير الكرة المصرية لمعرفة الميول الكروية للفنانين، لذا نجد من الفنانين من يعبر بشجاعة عن النادي الذي ينتمي له ويشجعه، ومنهم من يتحفظ خشية فقدان شريحة من جماهيره ومحبيه على حساب أخرى.

واتجه جزء اّخر من نجوم الفن والغناء لموانة الأمور والحياية بتقديم أدوار وأغاني تغني لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك معاً، في محاولة لكسب ود الجميع وعدم اظهار ميولهم وعدم اغضاب أحد من عشاقهم.

ويرصد «المصري لايت» خلال التقرير التالي 10 مطربين في قدموا أغاني لقطبي الرة في البلاد الأهلي والزمالك.

10. عبدالحليم يغني قصيدة للأهلي

فاجأت قناة النادي الأهلي جميع مشاهديها خلال ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بكشف الستار عن أغنية قديمة لم يتم اذاعتها من قبل عبر شاشات التليفزيون، تحت اسم «تحيةً وجلالاً أيها النادي»، يتغنى خلالها العندليب بتاريخ النادي وانجازاته، وهي من كلمات الملك عبدالهل الفيصل ومن ألحان بليغ حمدي، وتم إصدارها بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس النادي في عام 1957.

9. محمد رشدي يغني للزمالك

مع بداية السبعينيات قدم الفنان محمد رشدي أغنية للزمالك بمناسبة احتفاله بحصوله على لقب الدوري العام، وقدم أغنية تحت اسم «يا زمالك منصور يا زمالك»، خلال الحفل الذي أقامه النادي أنذاك احتفالاً بتتويجه بالدرع المحلي، الأغنية من كلمات حسيب غباشي ومن ألحان محمد غنيم.

8. حماقي يقدم أغنيتين لأبناء التتش

اعترف الفنان محمد حماقي بعشقه للنادي الأهلي وتعصبه للفانلة الحمراء، مؤكداً أن حلمه في الصغر كان اللعب لصفوف الفريق الأول خلال فترة تواجده ضمن صفوف الناشئين للنادي الأحمر، وقدم حماقي أغنينين في عشق أبناء التتش الأولى باسم «أجيال بتسلم بعض»، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد الموجي، وتم تقديمها عند افتتاح قناة النادي رسمياً في 2008، أما الأغنية الثانية كانت خلال احتفالية النادي بلقب الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية في العالم، باسم «أجمل لحظة» وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر ومن ألحان وتوزيع توما، وواجه حماقي اللوم كثيرًا من عشاقه أنصار نادي الزمالك، ليقوم في أكثر من حفل له باسعادهم بغناء أغنية «الفانلة البيضة» التي يغنيها الفنان عزيز الشافعي، ارضاءً لجماهيره من عشاق النادي الأبيض.

7. عزيز الشافعي يقدم ألبومًا للزمالك

قام الملحن عزيز الشافعي المشهور بعشقه لنادي الزمالك بإطلاق ألبوم «زملكاوي أنا» خلال احتفال النادي الأبيض بالمئوية في 2011، وتضمن الألبوم 11 أغنية، هي «1911- ملكي نشيد الزمالك – ودخلنا الصالة – يلا يا زملكاوية- احنا معاك يا عميد – بجبك يا زمالك – بشجع الزمالك – جماهير الزمالك – راية في البلاكونة- زملكاوي أنا – سلامات».

6. سعد الصغير يتغنى بأسماء نجوم الأهلي

الفنان الشعبي الأهلاوي لم يجد هدية للأهلي عقب احرازه الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية باليابان 2006 سوى بتقديم أغنية في عشق أبناء القلعة الحمراء باسم «سلام للأهلاوية»، تغنى خلالها بأسماء نجوم الفريق في إطار شعبي، ونالت الأغنية انتشارًا كبيرًا بين جماهير النادي الأحمر في ظل الاحتفال ببطولاته.

5. هاني شاكر «أمير الزمالك»

رغم عدم تقديمه أغنية للزمالك رغم عشقه للنادي الأبيض، إلا أنه في كل مناسبة سعيدة للقلعة البيضاء يغني أغنيته الشهيرة «هفضل أحبك أنا»، حيث قام هاني شاكر بإسعاد جماهير أبناء حلمي زاموار بشكل دائم بهذه الأغنية تقديراً عن حبه وعشقه للنادي الأبيض.

4. نانسي عجرم تغني للقطبين

رغم ظهورها في أكثر من مناسبة وهي تحمل علم وشعار النادي الأهلي، فإن الفنانة نانسي عجرم أرادت كسب ود جميع عشاق الكرة المصرية من جمهورها العريض، فأطلقت أغنية «بجد مش هزار»، وهي التي تقول كلماتها: «لو أقول بحب بحب اتنين أهلي وزمالك دول جوة العين»، وتتغنى بأسماء نجوم الفريقين وانجازاتهم.

3. صباح وأشهر أغاني القطبين

أطلقت صباح واحدة من أجمل الاغاني التي قدمت لقلعتي الكرة في مصر الأهلي والزمالك في منتصف السبعينيات، والتي تحمل اسم «ما بين الأهلي والزمالك»، وتفاعل عدد كبير من عشاق اللعبة في مصر مع الأغنية والتي لا تزال تعرض في عدد كبير من القنوات الرياضية خاصةً قبل مباريات القمة التي تجمع الكبيرين، الأغنية من كلمات الشاعر حسين السيد، ومن ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

2. هدى وريكو في «الزمهلاوية»

قدمت الفنانة هدى أغنية «اللي يوقف الأهلي» مع الفنان ريكو خلال فيلم «الزمهلاوية» والذي كان يناقش مسألة التعصب بين جماهير الكرة المصرية، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك أبرزهم عمرو زكي وجمال حمزة وخالد بيبو ومحمد شوقي، وغنت هدى بدويتو مع ريكو، عبرت خلاله عن عشقها للأهلي، في الوقت الذي أحفى خلاله «ريكو» حبه للأهلي عشقاً في أصدقائه من أنصار الزمالك، مقدماً كلمات في حب النادي الأبيض.

1. سهير رمزي تقدم اسكتش للأهلي والزمالك

قدمت الفنانة سهير رمزي اسكتش «محتارة أنا»، في مشهد من فيلم «رجل فقد عقله»، والذي شارك في بطولاته الفنانين فريد شوقي وعادل إمام وكريمة مختار، وحارس مرمى الأهلي إكرامي الشحات، بتقديم أغنية تعبر خلالها عن حبها للونين الأحمر والأبيض والحيرة الكبيرة التي تنتابها في الميل لأحد من الأهلي والزمالك.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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