الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان»

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بحضور عدد قليل من نجوم الفن والطرب والأصدقاء، احتفلت المطربة "كارمن سليمان" أمس الثلاثاء بزواجها على الملحن مصطفى جاد، وأقيم حفل الزفاف في Up Town Cairo Club House على الاستايل الأمريكي، حيث بدأ الحفل في الساعة الـ5 عصرًا وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحرص عدد من النجوم على حضور الحفل، من بينهم الفنان تامر حسني وأحمد جمال وهايدي موسى وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من اللقطات المميزة بحفل الزفاف الذي بثته "كارمن" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

1- فستان كارمن

تألقت كارمن سليمان في جلسة التصوير بفستان أبيض من التل تزينه المشغولات الفضية اللامعة، مزود بأكتاف متدلية حتى منتصف الذراعين وشرائط من الخلف، وجعلها هذا الفستان أشبه بالأميرات.



وخلال الحفل، ارتدت كارمن فستانًا آخر أبيض اللون يميل إلى "البيج" ذا تصميم بسيط مصنوع من التل، ومزود بفتحة صدر على شكل حرف الـ"V".

2- غياب رنا سماحة

رغم أنها صديقتها المقربة، وكان من المفترض أن تكون أول الحضور؛ فإن حفل زفاف كارمن سليمان شهد غياب المطربة رنا سماحة، واتضح أن سبب غيابها سفرها في مهمة عمل إلى دبي.

3- الوصيفات المحجبات

كان اللافت في حفل الزفاف أن وصيفات العروس تكوّن من ست فتيات جميعهن محجبات ولا توجد بينهن أي فنانة، وهو ما أثار إعجاب الجميع.

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4- سميرة سعيد

حرصت الديفا المغربية سميرة سعيد على حضور حفل زفاف كارمن سليمان، وزفتها على الطريقة المغربية، وغنت لها "هوا هوا".

5- هايدي موسى

المطربة هايدي موسى تألقت في حفل الزفاف بفستان قصير ضيق أسود اللون، شفاف من الأكمام، وأظهرها الفستان بخسارة واضحة في الوزن.

6- فرح سليمان

خطفت فرح سليمان شقيقة العروس الأنظار إليها في حفل الزفاف، بتألقها بفستان طويل واسع أسود اللون ومكشوف الأكتاف، تزينه الورود الحمراء.

7- تامر حسني

أشعل الفنان تامر حسني الحفل بعدد من أغانيه المميزة، من بينها "عمري ابتدا" و"أنا ولا عارف" و"الحارس الله"، وتفاعل معه جميع الحضور وشاركته العروس في الغناء ورقصت معه.