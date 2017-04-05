الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات

سمر العشري

نجحت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيادة العقيد ” أسامة حتاتة ” في الوصول إلي ” رأس الأفعي ” لمافيا تزوير الجوازات والتي تم القبض عليهم مؤخرا، والتي يتزعمها عميد سابق بمطار ” برج العرب”.

وكانت البداية والتفاصيل عندما وردت معلومات إلي مباحث الأموال العامة بالغربية والتي لعبت الدور الأهم في القبض علي مزوري الجوازات، تفيد بأن أمين الشرطة أحد أعضاء المافيا والذي قبض عليه هو ” الرجل الثاني ” وليس الرجل الأول، وأن زعيمهم هو عميد سابق بمطار برج العرب.

وأفادت المعلومات أن ” العميد ” المتهم قد باع لباقي لأمين الشرطة أحد أعضاء المافيا الختم الخاص بالجوازات بمطار برج العرب مقابل مبلغ مالي، وادعى أنه قد استهلك، قبل أن يخرج علي المعاش في شهر 8 الماضي.

وعليه فقد تم تكليف فريق من مباحث الأموال العامة بالغربية بقيادة الرائد محمد طلال، والمقدم محمود سامي، والمقدم سامح كيشار، والمقدم محمد جلال، بالقبض علي المتهم بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، والذين نجحوا بالفعل في ضبط العميد المتهم وبحوزته بعض عهدته التي لم يسلمها إلي مطار برج العرب عند خروجه من الخدمة، وهي عبارة ” عن أكلاشهات، وأحبار ” وبعد الأوراق الأخري.

وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي نيابة أول طنطا لمباشرة التحقيقات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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