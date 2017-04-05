وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي

كتبت - نسمة فرج:

نعى حلمي النمنم وزير الثقافة، الناقد الدكتور الطاهر أحمد مكي، استاذ الأدب الأندلسي بكلية دار العلوم، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

وقال وزير الثقافة- في بيان صحفي اليوم- إن الطاهر مكي واحد من رواد الأدب المقارن في مصر والوطن العربي، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الدراسات المقارنة بين الأدب العربي والأدب الأندلسي والأمريكي.

وأضاف وزير الثقافة، أن الطاهر مكي سيظل بينا بكتاباته وأبحاثه، والدارسات التي أعدت عن كتاباته العديدة.

وقدم وزير الثقافة خالص تعازيه إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيا الله ان يغفر له ويدخله جنته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ألف "مكي" 12 كتاباً عن الشعر العربي المعاصر وأدب القصة ودراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، كما كتابي "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي، والأخلاق والسير في مداواة النفوس.

حصل الناقد الكبير على جائزة الدولة التقديرية عام 1992، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1992، وجائزة التميز من جامعة القاهرة لعام 2009 .