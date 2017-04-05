بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي"

كتب – عبدالله قدري ورنا الجميعي:

تصوير - محمود أبو ديبة:

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الأربعاء، حملة دعائية بعنوان "الهند بعد 70 عامًا من الاستقلال"، في محطتي مترو السادات وأحمد عرابي، تحت شعاري "هند العجائب" و"اصنع في الهند".

حضر الاحتفال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، والمهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وأحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة المترو، ولفيف من قيادات وزارة النقل والشرطة.

وقال السفير الهندي باتاتشاريا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق حملة دعائية بالمترو للترويج لدولة أجنبية، بسبب كثافة الركاب التي يتمته بها المترو، وهو ما يدل على أهمية العلاقات الهندية -المصرية، مشيرًا إلى أن الهند تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأضاف السفير الهندي في تصريحات صحفية على هامش تدشين الحملة اليوم الأربعاء، أنه تم وضع إعلان على عربات المترو في إطار الحملة الدعائية لمدة شهرين، حيث يتضمن الإعلان ملامح لثقافة الهند واحتفالاتها وآثارها والمناظر الطبيعية بها، مضيفًا أن الإعلان يسلط الضوء على فرص الاستثمار في ظل برنامج " اصنع في الهند"، ومهرجان "الهند على ضفاف النيل"، بالإضافة إلى احتفالات عيد الجمهورية في 26 يناير في ينودلهي.​