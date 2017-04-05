أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتفالات هندية بمترو الانفاق (1)احتفالات هندية بمترو الانفاق (1)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (2)احتفالات هندية بمترو الانفاق (2)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (3)احتفالات هندية بمترو الانفاق (3)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (4)احتفالات هندية بمترو الانفاق (4)

احتفالات هندية بمترو الانفاقاحتفالات هندية بمترو الانفاق

احتفالات هندية بمترو الانفاق (6)احتفالات هندية بمترو الانفاق (6)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (7)احتفالات هندية بمترو الانفاق (7)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (8)احتفالات هندية بمترو الانفاق (8)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (9)احتفالات هندية بمترو الانفاق (9)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (10)احتفالات هندية بمترو الانفاق (10)

احتفالات هندية بمترو الانفاق (11)احتفالات هندية بمترو الانفاق (11)

كتب – عبدالله قدري ورنا الجميعي:
تصوير - محمود أبو ديبة:

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الأربعاء، حملة دعائية بعنوان "الهند بعد 70 عامًا من الاستقلال"، في محطتي مترو السادات وأحمد عرابي، تحت شعاري "هند العجائب" و"اصنع في الهند".

حضر الاحتفال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، والمهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وأحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة المترو، ولفيف من قيادات وزارة النقل والشرطة.

وقال السفير الهندي باتاتشاريا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق حملة دعائية بالمترو للترويج لدولة أجنبية، بسبب كثافة الركاب التي يتمته بها المترو، وهو ما يدل على أهمية العلاقات الهندية -المصرية، مشيرًا إلى أن الهند تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع .

وأضاف السفير الهندي في تصريحات صحفية على هامش تدشين الحملة اليوم الأربعاء، أنه تم وضع إعلان على عربات المترو في إطار الحملة الدعائية لمدة شهرين، حيث يتضمن الإعلان ملامح لثقافة الهند واحتفالاتها وآثارها والمناظر الطبيعية بها، مضيفًا أن الإعلان يسلط الضوء على فرص الاستثمار في ظل برنامج " اصنع في الهند"، ومهرجان "الهند على ضفاف النيل"، بالإضافة إلى احتفالات عيد الجمهورية في 26 يناير في ينودلهي.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة