كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي

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كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن رغبة مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، في جلب أندريا بيرلو لصفوف البلوز للعمل كمساعد له، حيث من المنتظر أن يرحل مساعده الحالي ستيف هولاند، للعمل في جهاز جاريث ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى رغبة كونتي الشديدة في العمل مع أندريا بيرلو، البالغ من العمر 34 عاما والذي سبق وأن دربه من قبل عندما كان لاعبا في يوفنتوس، كما سبق وأن جرى بيرلو جولة تفقدية في ملاعب تدريب تشيلسي في شهر ديسمبر الماضي تمهيدا لضمه للجهاز الفني للبلوز.

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وأوضحت "مترو" أن فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيمنح كونتي الفرصة لجلب من يشار إلى الجهاز الفني للفريق، دون تدخل من الإدارة التي بدورها ترغب في أن يكون مساعد كونتي إنجليزيا، حتى يكون حلقة وصل جيدة بينهما.