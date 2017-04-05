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بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام

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بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب محمد وهب الله، أن مقترح القانون الذى تم الإجماع عليه بين لجنة القوى العاملة ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والذ يتعلق بمشروع قانون علاوة الـ 10% للعاملين بالدولة الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية شمل أيضًا زيادة نسبة المعاشات للعاملين الذين لم ينهوا خدمتهم قبل الأول من يوليو عام 2016.

العلاوة الأولى: للغير خاضعين للخدمة المدنيه وأصحاب المعاشات

وأضاف وهب الله أن هذه العلاوة سيتم صرفها الذين خرجوا على المغاش قبل موعد 1/7/2016 سيتم تطبيق العلاوة الاجتماعية سيصرفون زيادة بحد أدنى 65 جنيه و120 بحد أقصى، أما العاملين وأصحاب المعاشات سيصرفون علاوة 10%، وذلك قبل عيد العمال في الأول من مايو القادم.

العلاوة الثانية: علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

أما بالنسبة للعلاوة الثانية.
فهي علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات ولجميع العاملين بالدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وهذه العلاوة مساعدة من للشعب المصري لمواجهة ارتفاع السلع والخدمات.
ومن المقرر أن يعلن عن هذه العلاوة بنفسه أثناء كلمته في عيد العمال.
ونسبتها ستكون أيضاً 100% وربما تزيد عن ذلك.

 

المصدر:مصرفايف

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