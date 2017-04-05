الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون

جنيف - (د ب أ)

رجحت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن يكون الهجوم الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في محافظة إدلب السورية "هجوما كيميائيا"، مستندة في ذلك إلى الأعراض التي ذكرت التقارير أن المصابين يعانون منها.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الضحايا لا يعانون من أي إصابات خارجية وأنهم يعانون من مشكلات تنفسية حادة أدت إلى وفاة 70 أو أكثر.

ووفقا للمنظمة فإن "بعض الحالات ظهرت عليها علامات إضافية تتفق مع التعرض لمواد كيميائية فسفورية عضوية، وهو نوع من المواد الكيميائية يشمل غاز الأعصاب".