ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن

كتب - طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الأربعاء، محاولة رشوة أمين شرطة، أحبطت محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة إلى الصين والأردن، حيث تم إلغاء سفر الراكبين على كل رحلة واتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم ضبط راكب حاول تهريب أدوية مدعمة إلى بكين ، وذلك على رحلة مصر للطيران ، حيث عرض رشوة مالية على أمين الشرطة ، مقابل عدم فتح حقائبه ، وقام الأمين بإخطار العميد زينهم الشوري مدير تانين الركاب ، وعند فتح الحقائب عثر بداخلهم على كمية كبيرة من الأدوية المدعمة ، وتم الغاء سفر الراكب واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

بينما تم ضبط راكب أخر حاول تهريب اقراص مخدرة إلى عمان على رحلة مصر للطيران ، حيث تم ضبطه أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، وتم العثور على المضبوطات مخبأة داخل ٢ عبوة صفيح تحتوي علي جبنة "مش" ، بداخلهما لفافات بلاستيكية سوداء اللون ، تحتوى على ١١٨ شريط بإجمالى ١١٨٠ قرصا لعقار الترامادول المخدر.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الراكبين ، والغاء سفرهما وإحالتهما إلى النيابة.