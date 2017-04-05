مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

القاهرة - مصراوي:

وافقت الحكومة في اجتماعها يوم الإثنين، على مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لوزير الصحة، فإنه من المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، على أن يتم تطبيق القانون في مرحلته الأولى بـ5 محافظات هي: السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء.

وينشر مصراوي قيمة اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد..