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مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

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مصراوي Masrawy

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (1)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (1)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (2)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (2)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (3)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (3)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (4)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (4)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (5)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (5)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (6)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (6)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (7)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (7)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (8)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (8)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (9)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (9)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (10)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (10)

اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (11)اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد (11)

القاهرة - مصراوي:

وافقت في اجتماعها يوم الإثنين، على مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لوزير الصحة، فإنه من المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، على أن يتم تطبيق القانون في مرحلته الأولى بـ5 محافظات هي: السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء.

وينشر مصراوي قيمة اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد..

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مصراوي Masrawy

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