هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟

كتبت - نرمين الجلاد

نحاول دائما أثناء اختيارنا للطعام تجنب الألوان الصناعية المضافة بهدف تحسين اللون أو الطعم، لما يوجد بها من أضرار علي صحة الانسان، حيث أعلنت شركة Dunkin’ Brand Group Inc. مالكة العلامتين التجاريتين دنكن دونتس وباسكن روبنز عن خططها لإزالة الألوان الصناعية من منتجاتها التي يتم بيعها في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان أطلقته الشركة على موقعها أن فريق التطوير في العلامتين التجاريتين تعاون مع الموردين لاستخدام الألوان الطبيعية في المواد الغذائية والمشروبات بحلول نهاية عام 2018 والتخلص من الألوان الاصطناعية.

وقال "نايجل ترافيس"رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة ملتزمة بتلبية احتياجات العملاء رغم التحدي الذي يقع علي عاتق الموردين، وأضاف أن العملاء يفضلون المكونات البسيطة مع الحفاظ على الطعم المميز والألوان الطبيعية. موضحاً أن الشركة تحتاج مزيد من الوقت لاستبدال المواد الصناعية من طبقات الحشو وكريمة التزيين المستخدمة في الكيك والآيس كريم.