صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور

كتبت - هاجر حاتم:

قام شاب صيني يدعى "تشنغ جياجيا" -31عاما، بالزواج من "دمية" صنعها بنفسه، كنوع من التحايل لعدم تحمل تكاليف الزواج الباهظة، بالإضافة إلى قلة عدد الرجال بانسبة لعدد السيدات في الصين، بحسب ما نشرته صحيفة "الجادريان".

أطلق "جياجيا" الذي يعمل كمهندس فني على دميته اسم "يينغ يينغ"، وبعد شهرين من الإرتباط من أجل التعارف، أقيم "جياجي" حفل الزفاف، وسط أهله وأصدقائه، وارتدت العروس "طرحة" حمراء على رأسها كأحد طقوس الصين في حفلات الزواج.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن هذا التصرف يعتبر أحد النتائج لقرارات دولة الصين، بحظر ولادة أكثر من طفل واحد للأسرة الواحدة، وهذا ما جعل عدد الرجال كبير جدًا مقارنة بعدد السيدات، مما أحدث نوع من الفجوة الاجتماعية، وخلل في حالات الارتباط والزواج، بالإضافة إلى تكاليفه الباهظة.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الحدث في الصين، مُشجعة تصرف هذا الشاب، بالتحايل على الأزمات التي يواجهها الشعب في هذه الناحية. ​