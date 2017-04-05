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توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

توزيع 1500 كرتونة تحيا (1)توزيع 1500 كرتونة تحيا مصر (1)

توزيع 1500 كرتونة تحيا مصر (2)توزيع 1500 كرتونة تحيا مصر (2)

توزيع 1500 كرتونة تحيا مصر (3)توزيع 1500 كرتونة تحيا مصر (3)

توزيع 1500 كرتونة تحيا مصرتوزيع 1500 كرتونة تحيا مصر

أسيوط - أسامة صديق: 

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وزع كراتين "تحيا مصر" بالمحافظة، والتي تضم السلع الغذائية المدعمة بنصف السعر من خلال منافذ القوات المسلحة المتنقلة، في إطار مبادرة توزيع كراتين غذائية مدعمة بنصف السعر للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية".

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مقدمًا شكره للقوات المسلحة على دورها الوطني ودعمها المتواصل ومساهمتها في توفير كافة احتياجات المواطنين بشكل ميسّر.

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