13 معلومة عن جبل الحلال: منطقة أهملتها «كامب ديفيد» تأوي هاربًا محكومًا عليه بـ 125 عامًا

سمر العشري

فور الاستماع إلى اسم «جبل الحلال» يقتصر التفكير على الإرهاب والهاربين في كهوفه بشكل تلقائي، منطقة نالت شهرتها سلبيًا وتورطت في أغلب الجرائم الواقعة على أرض الفيروز، حتى أصبحت أسطورة يتداولها المصريون على مدار السنوات الماضية.

أمس الأول أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، نتائج حملات قوات الجيش الثالث لتطهير الكهوف والمغارات بجبل الحلال، والقضاء على العديد من التكفيريين والقبض على آخرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات فيه، وهي الجهود المبذولة منذ سنوات.

ويستعرض «المصري لايت»، في التقرير التالي، 13 معلومة عن جبل الحلال، حسب المذكور في صحيفة «الأهرام» وملف سبق نشره في «المصري اليوم»، وكذلك برنامج «العاشرة مساءً».

13. تعود تسمية الجبل بـ«الحلال» لأنها تعني في لهجة بدو سيناء «الغنم»، وهي المنطقة التي كانت مرعى للأغنام سابقًا.

12. ويمتد لحوالى ٦٠ كم من الشرق إلى الغرب بشمال سيناء ويرتفع لنحو ٢٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر، كما يبعد نحو ٦٠ كم إلى جنوب العريش، وهى على أرض الواقع سلسلة من الهضاب.

11. يقع جبل الحلال ضمن المنطقة «ج» حسب المنصوص عليه في بنود اتفاقية كامب ديفيد، والتي بمقتضاها محظور عليها تواجد أيًا من ممثلي القوات المسلحة المصرية.

10. الجبل ذاته يتكون من صخور نارية وجيرية ورخام و فحم، وهى غنية كذلك بالموارد الطبيعية خاصةً فى الوديان التي تنمو بها أشجار الزيتون وأعشاب أخرى.

9. تمتد بداخله الكهوف التي يصل عمقها في بعضها إلى 300 متر، ويتخذها الأهالي بيوتًا، كذلك اتخذتها الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون مأوًا وملاذًا لهم.

8. يتواجد الجبل ضمن نطاق قبيلتي «التاييهة» و«الترابين»، ويمتد من منطقة الفالوجة بالقرب من قناة السويس حتى شمال مدينة العريش، ومن منطقة وسط سيناء حتى عمق صحراء النقب داخل إسرائيل.

7. واكتسبت المنطقة شهرتها السلبية عام 2004 في أعقاب تفجيرات أحد فنادق طابا وفى منطقة رأس حيطان ومدينة نويبع جنوب سيناء، لتتوجه إليها قوات الأمن بحملات المداهمة لضبط المشتبهين فى اختباء المتورطين فى الأحداث، وقتها وقعت معارك كبيرة بين الشرطة والتنظيمات الجهادية قُتل على إثرها سالم الشنوب المسئول العسكرى لتنظيم التوحيد والجهاد.

6. حياة الأهالي بجبل الحلال بدائية بشكل واضح، لا مياه لا تعليم لا كهرباء، كذلك الأطفال محرومون من التعليم بسبب غياب المعلمين عن المدرسة الواقعة بالمنطقة نظرًا لتدري الأوضاع، كما يغيب فيها أي وجود لوسائل الاتصال.

5. وحتى يضمن الأهالي مأوًا لهم يحفرون المغارات للإقامة فيها عوضًا عن أكواخهم التي لا تقيهم من الأمطار والبرق والرعد في فصل الشتاء لعدم وجود أسقف.

4. تخترق طائرات الجيش الإسرائيلي المنطقة وفق شهادة أهالي جبل الحلال في تحقيق سبق نشره في «المصري اليوم»، ويطلقون على المقاتلات اسم «الزنانة»، حتى استهدفت في أحد المرات مواطن يُدعى إبراهيم عواد، رغم ذلك أرجعت الأنباء سبب الوفاة إلى انفجار لغم أرضي وهو ما نفاه الأهالي.

3. ويأوي الجبل أخطر الهاربين من الجهات الأمنية، وهو من يُدعى بـ«جيرمي المسوح» المحكوم عليه بالحبس لمدة 125 عامًا لتورطه في قضايا متعددة، كذلك سبق له وأن اختطف سياح أمريكيين، وهو أحد أساطير المنطقة.

2. ودافع «جيرمي» عن نفسه في حواره لـ«المصري اليوم» المنشور سابقًا، وقال: «لما عمي اتمسك ظلم فى قضية مخدرات وهو عمره 65 سنة حسيت إنه مظلوم فخطفت اتنين من الأمريكان وعيشتهم أحلى 4 أيام ولبستهم لبس بدوى، وأكلتهم أحلى أكل ومن الآخر قضوا معي 4 أيام سفارى ببلاش»، وأرجع سبب مطاردته إلى رفضه العمل كمرشد للأجهزة الأمنية نزولًا على رغبة أحد الضباط، والذي لفق له القضايا حسب إدعائه.

1. وبين الحين والآخر تعلن القوات المسلحة المصرية على تفاصيل مداهمة الجيش للأوكار الإرهابية بجبل الحلال، وذلك وصولًا إلى أمس الأول بتطهير المنطقة بأكملها وفرض السيطرة عليها.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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