فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها

سمر العشري

السفر حلم لا يقتصر فقط على الأغنياء، بل بات الأمنيه الوحيدة التي تراود كل شاب وفتاة في وقتنا الحالي.

كان السفر في الماضي مرتبطًا بجمع المال ثم العودة لاستكمال الحياة الروتينية بناء بيت أو الادخار، أو للسياحة القصيرة التي لا تكسب الفرد أي خبرة، لكن الآن أصبح الشباب يرى السفر من منظور آخر، الكل يحلم بالسفر للاستكشاف والتعرف على ثقافات مختلفة والاعتماد على النفس، واكتشاف العالم.

في مصر تحديدا، والشرق الأوسط بشكل عام، ظل سفر البنات أمرًا ترفضه الأهالي على بناتها، نظرًا للعادات والتقاليد التي ترسخت في المجتمع وجعلته حريصًا على إبعاد الفتيات عن أحضان الأسرة إلا إذا تزوجت، لكن مؤخرًا بات الأمر أكثر مرونة، وتغيرت بعض هذه العادات والتقاليد بين الأسر التي اقتنعت أن من حق الفتاة خوض تجربة الاكتشاف، وأن السفر أحد الوسائل التي تحقق هذه الغايات.

يارا يحيي، 27 عاما، كانت إحدى الفتيات المولعات بالسفر، وتمكنت بعد إقناع أهلها بأن للسفر فوائد عديدة أهم من قيود العادات والتقاليد، وبالتالي سافرت إلى أكثر من 30 بلد في آسيا وأوروبا خلال 4 سنوات، والآن تخطط لزيارة 6 دول إفريقية.

بدأ شغف «يارا» بالسفر في عمر 23 عامًا، وكانت أول بلد زارتها هي «اليونان»، ومنذ ذلك الوقت تعلقت بالسفر وأصبح من اهتماماتها، لأنها وعلى حد قولها ترى في السفر «حياة».

لم تكتف «يارا» بذلك، بل باتت تشجع كل البنات على السفر عن طريق التدوينات التي تنشرها عبر صفحتها على «فيس بوك»، مؤكدة أهمية السفر لكل بنت، وأنه بالإمكان قضاء رحلات غير مكلفة بالمرة، وأن مسألة الأمان للفتاة موجودة وليست كما يصورها البعض.

تقول «يارا» لـ«المصري لايت»، إن «السفر غير الكثير من شخصيتها»، ولخصت هذا التغيير في ثلاث نقاط ترى أنها الأهم: «أولا أصبحت أتقبل أي شخص آخر مهما كانت ديانتة أو جنسيته أو ثقافته، ثانيًا، أصبحت أكثر مرونة عما كنت عليه من قبل، أتقبل اي شيء مفاجئ يحدث وأعلم كيف أتصرف، ففي السفر يتعرض الفرد لكثير من التجارب والمفاجآت, ثالثا الاعتماد على النفس».

يارا من وحي تجربتها، وخبرتها في مجال السفر، قررت توجيه رسالة خاصة للأمهات المصريات ممن يقلقن من هذه العوالم الخارجية بحكم التربية والتقاليد، قائلة: «متخافوش على بناتكم سيبوهم يسافروا، شخصيتهم هاتتغير وهتقدر نفسها وتعتمد على ذاتها.. الحاجات اللي هيتعلموها في الأسبوع ولا أتنين بتوع السفر مش هيتعلموهم في خمس ست سنين في مصر، وهتلاحظوا الاختلاف ده بنفسكم».

وقدمت يارا 10 نصائح للفتيات لمساعدتهن على خوض تجربة السفر دون تردد، أو قلق، من خلال تجربتها:

10. تحديد اهتماماتك من السفر، هل حبًا في البحار، أم الجبال، أم حبك للتاريخ والثقافة.

9. تحديد الدولة المراد زيارتها بناء على شغفك والأهم الميزانية.

8. تحديد التكلفة الأولية التي ستحتاجينها من تذكرة الطيران، الفيزا، ترتيبات مثلا ملابس ثقيلة في حالة الذهاب إلى أماكن باردة».

7. وضع تصور كامل لمصاريف الدولة من مأكل ومشرب وإقامة.

6. آسيا أكثر أمنًا للفتيات المحجبات، ولن تتعرضي غالبا إلى أي نوع من العنصرية.

5. تحديد مكان الإقامة، وتنصح يارا عادة بالـHostels لأن تكلفتها أرخض، وهي عبارة عن غرف في شقق كل غرفة بها ما بين 6 إلى 12 فردًا، ولكل فرد مكان مثل دولاب صغير معه قفل لاحتواء الأمتعة.

4. إذا لم تتوافر الإقامة في Hostels مع رغباتك فهناك الـCouch-surfing، وهو الإقامة في شقة عند أسرة أو فرد عن طريق موقع CouchSurfing الذي يتيح لك الاختيار بين أكثر من مكان يمتلكه أشخاص يستضيفون سياح لديهم.

3. في حالة اختيارك للـ Couch-Surfing عليك التدقيق في الاختيار، وأن تختاري شخص لديه تقييم عالي على الموقع من قبل آخرين.

2. عليك تحديد الموقع الذي ستقييمين فيه، وتقومي بالبحث عن كل شئ مثل وسائل المواصلات، أماكن الطعام، الأماكن السياحية، و معرفة مواعيد غلق هذه الأماكن ومدى قرب المكان من وسط المدينة.

1. بعد جمع كل هذه المعلومات وإدراكها يصبح من الأسهل إقناع الأهل بالسفر.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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