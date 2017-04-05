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مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

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مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

التحرير

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تنظم مؤسسة التسامح والسلام مؤتمرا دوليا، فى 22 أبريل الجارى، تحت عنوان "ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح  ..الملتقىي الإقليمى للتسامح الشعوب العربية والإفريقية نموذج"، والذى يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت رعاية الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، والمفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق، ونقيب الأشراف الدكتور محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب والدكتور حمدى قنديل، ويكرم المهرجان نخبة من كبار الشخصيات العامة المحلية والدولية كسفراء التسامح والسلام.

وأوضحت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن منظمة التسامح والسلام تسعى ليكون هذا الملتقى منصة يتفاعل عبرها المشاركون لتبادل الآراء والمعارف، وتحفيز المؤسسات العامة والخاصة والمختصين العاملين فى الدول الإفريقية والعربية على الإبداع والابتكار، وتبادل الخبرات وتعميم ثقافة الإنجاز وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

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وتدور أهم محاور الملتقى حول المواضيع التى تشكل أساس قضايا إعادة تأهيل المنظومة التشاركية فى العمل الفكرى والثقافى والاجتماعى والسياسي، الذى يساهم فى مساندة الحكومات والدول العربية فى مجال إعادة الثقة، ونشر المعرفة ومكافحة التطرف والغلو والتعاون فى مجال الحريات والابتكار والإبداع.

وتعمل مؤسسة التسامح على نشر ثقافة التعايش السلمي والحوارات الاستراتيجية في المنظمات الدولية المعنية بالسلام، ومن أهداف المؤسسة نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية، كما يشارك في رعاية حقوق الإنسان والمرأة والطفل من منظور التسامح وتعزيز الخدمات التعليمية والثقافية والدينية والتعامل مع المؤسسات الحكومية والمدنية والدولية.

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