المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا

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قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيتم تطبيق الفحص الضريبي إلكترونيًا على الشركات الكبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المنير، خلال كلمته في المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي، والذى تعقده شركة "إي فاينانس" اليوم -الأربعاء-، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تفعيل الفحص إلكترونيًا لمواكبة التغيرات العالمية في مجال الضريبة، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن باستخدام تكنولوجيا المعلومات بجميع العمليات، وأنه يتم السعي إلى تطوير الإدارة الضريبية من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وإصلاح بيئة العمل.

وأكد أن منظومة الدفع الإلكتروني تم تطبيقها على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، بالإضافة إلى الضريبة العقارية.

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ويشارك في فاعليات المؤتمر كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.

ويتناول المؤتمر الدور الذي يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التي يقدمها لوزارة المالية والتي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، وخدمات تحصيل مستحقات الجمارك، وخدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، وخدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين.