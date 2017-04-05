أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا

Google+ Print
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيتم تطبيق الفحص الضريبي إلكترونيًا على الشركات الكبيرة في  خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المنير، خلال كلمته في المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي، والذى تعقده شركة "إي فاينانس" اليوم -الأربعاء-، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تفعيل الفحص إلكترونيًا لمواكبة التغيرات العالمية في مجال الضريبة، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن باستخدام تكنولوجيا المعلومات بجميع العمليات، وأنه يتم السعي إلى تطوير الإدارة الضريبية من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وإصلاح بيئة العمل.

وأكد أن منظومة الدفع الإلكتروني تم تطبيقها على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، بالإضافة إلى الضريبة العقارية.

شاهد أيضا

ويشارك في فاعليات المؤتمر كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.

ويتناول المؤتمر الدور الذي يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التي يقدمها لوزارة المالية والتي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، وخدمات تحصيل مستحقات الجمارك، وخدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، وخدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة