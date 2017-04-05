إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج

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استمرت حملات الرقابة الإدارية بسوهاج على دور رعاية الايتام، لرصد المخالفات.

واستهدفت، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة من الرقابة الإدارية، الصحة، التضامن الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية مؤسسة "جنود المسيح" بجرجا، تبين عدم وجود السجلات المنظمة للعمل بالمؤسسة، وعدم وجود سجل للتبرعات المالية، فضلا عن سجلات الايداع بدفاتر التوفير.

كما رصدت الحملة عدم وجود سجلات التغذية وتسجيل الزوار، واختفاء الاشراف الليلي بالمؤسسة، ومخالفة للاشتراطات، كما تلاحظ للحملة سوء حالة المادة الإنشايية، كما أعدمت الحملة 10 كيلو مكرونة، و10 أكياس سكر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدار.

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وأضاف المحافظ أنه ومن خلال الحملات، تبين أيضا وجود مخالفات مالية وإدارية بجمعية "بيت الرحمة" بسوهاج وكميات من الأطعمة منتهية الصلاحية، وتم استبعاد مدير مؤسسة البنين لرعاية الايتام بحي الكوثر نظرا لما تم رصده من مخالفات بالمؤسسة.

وأشاد "عبد المنعم" بحملات الرقابة الإدارية المستمرة بسوهاج بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجميع الأجهزة المعنية لضبط المخالفات والفساد في مختلف القطاعات، لافتا إلى محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد علي أيدي الفاسدين والمفسدين.