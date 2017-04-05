وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج زيارة الدكتور محمد شاكر والوفد المصرى المرافق له لليابان نهاية الشهر الماضى.

وأوضح شاكر، اليوم الأربعاء، أنه تم استعراض عدد من الموضوعات من بينها أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى اليابانى؛ وخاصة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم، التى تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان فى العام الماضى، في مجالات توليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة من طاقة رياح وطاقة الشمسية، وإنشاء محطات لتوليد كهرباء حرارية.

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كما أضاف وزير الكهرباء أنه تم التباحث خلال الاجتماع، والذي عقد مساء أمس الثلاثاء، حول إعادة تأهيل محطات التوليد القائمة، والإمداد وتوفير الفحم النظيف لمشروع محطة الحمراوين، علاوة على بعض اتفاقيات التمويل مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA لتمويل مشروعات القطاع.