أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية

Google+ Print
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدفع الكاش يعتبر من أهم العوائق التي تواجه الدفع الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

وأضاف سامي خلال كلمته في المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذى تعقده شركة "إي فاينانس" اليوم -الأربعاء-، أنه سيتم تجربة عملية الفحص المميكن نهاية العام الجاري 2017، مؤكدًا أن عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية، إلى جانب أنها تعمل على توفير الكثير من الأموال.

شاهد أيضا

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن عملية التحصيل والسداد الإلكتروني بحاجة إلى المزيد من التوعية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أكثر من نحو 50% من الممولين وأصحاب رؤوس الأموال لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فعملية الدفع الإلكتروني تحتاج جهدًا ووقتًا كثيرًا حتى يمكن تنفيذها من قبلهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا