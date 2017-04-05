الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدفع الكاش يعتبر من أهم العوائق التي تواجه الدفع الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

وأضاف سامي خلال كلمته في المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذى تعقده شركة "إي فاينانس" اليوم -الأربعاء-، أنه سيتم تجربة عملية الفحص المميكن نهاية العام الجاري 2017، مؤكدًا أن عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية، إلى جانب أنها تعمل على توفير الكثير من الأموال.

شاهد أيضا

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن عملية التحصيل والسداد الإلكتروني بحاجة إلى المزيد من التوعية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أكثر من نحو 50% من الممولين وأصحاب رؤوس الأموال لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فعملية الدفع الإلكتروني تحتاج جهدًا ووقتًا كثيرًا حتى يمكن تنفيذها من قبلهم.