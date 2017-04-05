تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، لمدة ثلاث سنوات، بكميات تصل إلى حوالى مليون ونصف طن سنويا من المنتجات البترولية، و2 مليون برميل من الخام شهريا لتكريرها بالمعامل المصرية، إذ يترتب على هذا الاتفاق تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، بمد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوما بدلا من 90 يوما، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يوما.

وقع العقدين عن الجانب المصرى المحاسب هشام نور الدين نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية وعن الجانب الكويتى الدكتور نبيل بورسلى العضو المنتدب للتسويق العالمى بمؤسسة البترول الكويتية.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن العلاقات التجارية بين قطاع البترول ومؤسسة البترول الكويتية راسخة، وتشهد تطورا مستمرا، وأن أساس هذه العلاقة هو الالتزام من الطرفين والتعاون والتكامل لتحقيق المنفعة المشتركة في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم التوقيع فى بداية العام الحالى على تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتى مع شركة سوميد لتسويق الخام الكويتى إلى الأسواق الخارجية عبر مصر، إذ تم زيادة الكميات التي يتم نقلها وتخزينها بما يعد نموذجا يحتذى به للتكامل الاقتصادى بين البلدين، ويؤدى إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى للبنية الأاساسية التى يمتلكها قطاع البترول؛ للانطلاق إلى أفاق أوسع وتعظيم القيمة المضافة، واستحداث أنشطة تجارية تتواكب مع متطلبات المرحلة للاستفادة من حركة التجارة والنقل المتوقعة مستقبلا.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن التوسع فى طاقات معامل التكرير المصرية ومشروعات البنية الأساسية لتخزين وتداول البترول يقدم فرصا متميزة؛ لتنمية الشراكة والتعاون مع الجانب الكويتى، خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه مصر لاستثمار مقوماتها لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

وأوضح المحاسب هشام نور الدين أن توريد المنتجات البترولية والخام الكويتى إلى مصر ممتد منذ سنوات، وأنه تم الاتفاق على تجديد عقود التوريد بين هيئة البترول ومؤسسة البترول الكويتية اعتبارا من بداية العام الحالى وحتى نهاية عام 2019ن مشيرا إلى أن الخام الكويتى يلبى جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية لتحويله إلى منتجات بترولية يحتاجها السوق المحلى فى ظل تنامى معدلات الاستهلاك سنويا.

ومن جانبه أكد العضو المنتدب للتسويق العالمى بمؤسسة البترول الكويتية أن التعاون مع قطاع البترول المصرى يعد نموذجا متميزا؛ لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركةن وأنه شهد نقلة نوعية كبيرة بعد تجديد التعاقدات الخاصة بتوريد الخام الكويتى والمنتجات البتروليةن ونقل وتخزين الخام الكويتى بمشروع سوميد، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما رغبة فى تطوير وزيادة اوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، لتشمل مجالات عمل جديدة ومشروعات شراكة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال البترول، إذ أن مصر تعد سوقا واعدة وكبيرة ومؤهلة للاستثمار البترولى بما تمتلكه من مقومات متعددة فى مقدمتها البنية التحتية المتنامية فى مجال الصناعة البترولية إلى جانب الموقع الاستراتيجى.