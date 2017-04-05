المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي

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قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه تم توقيع بروتوكول مع البنك المركزي المصري لإلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا مع نهاية عام 2017.

وأضاف معيط خلال كلمته في المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذى تعقده شركة "إي فاينانس" اليوم -الأربعاء-، أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار مواكبة التطور العالمي فى هذا المجال الحيوي.

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وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا بإلزام الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة لإعدام كافة الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التي تم إغلاقها فور إبرام بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري لإلغاء تداول الشيكات الحكومية، واستبدالها بمنظومة الدفع الإلكتروني.

وقالت الوزارة في نص القرار رقم 17 لسنة 2017، إنه إيماءً إلى قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول مع البنك المركزي لإقفال الحسابات الفرعية للجهات الحكومية لديه، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملها على اوامر الدفع الالكترونية دون غيرها، وعدم استخراج شيكات ورقية.