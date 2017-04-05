توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب

التحرير

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وصلت المعركة بين السلطتين البرلمانية والقضائية، إلى ذروتها، بعد أن صعدت الأخيرة من موقفها الرافض لقانون الهيئات القضائية، بقرار الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، تفويض أعضاء المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بالمجلس- برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، في مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية،التي وافق عليها البرلمان.

وقال النائب ضياء داود عضو اللجنة التشريعية، إن هناك أحد سيناريوهين متوقعين في هذه الأزمة، ويتمثل السيناريو الأول في استخدام رئيس الجمهورية لسلطاته التي نص عليها الدستور واستخدام نفوذه كحكم بين السلطات برفض التصديق على القانون ورده مرة أخرى للبرلمان، لإجراء التعديلات عليه في ضوء ملاحظات القضاة.

ونصت المادة 123، لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

وأضاف داود، لـ"التحرير": "السيناريو الثاني يتمثل في قيام الرئيس بشكل ودي واستخدام اتصالاته باعتباره مصدر ثقة ويتحدث مع قادة دعم مصر، ويقنعهم بعدم الموافقة على القانون قبل تعديله، بما يتناسب مع استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن الهدف من تدخل الرئيس هو الحفاظ على سلطة القضاء الذي يخدم بالأساس المواطن قبل القضاة أنفسهم.

فيما توقع النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، أن تشهد الأيام المقبلة عقب تصعيد القضاة، انفراجة للأزمة، حيث أنه من المنتظر أن يتدخل الرئيس السيسي ليحل الأزمة بهدوء وضبط الحركة بين السلطتين التشريعية والبرلمانية، باستخدام سلطاته كحكم بين السلطات.

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وأَضاف أحمد، أن الرئيس السيسي لن ينحاز إلى سلطة ضد أخرى، ولكن انحيازه سيكون لتطبيق مواد الدستور الذي يعد الحكم بينها، مشيرًا إلى أنه من الممكن عقب تدخل الرئيس إعادة المداولة للقانون في مجلس النواب بالتوافق بين السلطتين التشريعية والقضائية.

في حين قال رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن من حق الرئيس الاعتراض على القانون وإعادته مرة أخرى للبرلمان خلال فترة 30 يومًا، طبقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية والدستور، معتبرًا ما يقوم به القضاة مجرد تصعيد سياسي وليس قانونيًا.

وتابع: "للبرلمان الحق في الأخذ برأي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقانون أو يستمر في نفس تعديلاته التي تثير الأزمة الراهنة بين القضاء والبرلمان، فالبرلمان صاحب القرار النهائي في هذه الأزمة".

وأضاف، أنه من الصعب التكهن بسيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة، خاصة في ظل وجود مشروعين قانونين، الأول الخاص بتعيين الهيئات القضائية والذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والثاني الخاص بتخفيض سن القضاة الذي يعده النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن.