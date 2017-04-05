صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها

التحرير

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في مهزلة أقرب منها إلى كارثة، أدعت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية، تعويض رب أسرة احترق منزله بمبلغ مالي على عكس الحقيقة، التي تؤكد أن جمعية شرعية هي من قامت بتقديم المساعدة لصاحب المنزل المنكوب، لتسطو المحافظة على جهود آخرين في الخير وتنسبها لنفسها.. التفاصيل في السطور التالية..

البداية كانت إعلان الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عن تسليم أسرة احترق منزلها بشبرا الخيمة الأسبوع الماضي، مبلغ 15 ألف جنيه كمنحة، أقرها المحافظ، في حين أعلنت "الجمعية الشرعية" بالمحافظة انها هي من قامت بمساعدة هذه الأسرة المنكوبة بالمبلغ سالف الذكر، في حضور مندوب المحافظ، ووثقت قولها بالصور التي تثبت تسليم رئيس الجمعة المبلغ للأسرة.

من ناحيته أكد الشيخ عبدالحميد رخا، رئيس الجمعية الشرعية بمحافظة القليوبية، أن الجمعية هي التي قامت بدفع المبلغ كاملا للأسرة المنكوبة، بعد أن تأكدت من انها الأسرة المستحقة فعليا.

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وأوضح رخا لـ"التحرير" أن الحريق شب الخميس الماضي وعندما علم بخبر نقل أسرتين متضررتين لدار الضيافة، تحركت لجنة الإغاثة بالجمعية، وتم توزيع بطانية لكل فرد من أفراد الأسرتين، مضيفا «قررنا منح كل أسرة 10 آلاف جنيه، لكن بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن أحدهم لديه منزل آخر وغير مستحق فقررنا منح الأسرة الأخرى مبلغ 15 ألف جنيه وتم تسليمه لهم في حضور رئيسة حي شرق، مندوبة المحافظ».

وجاء نص ما أعلنته الصفحة الرسمية للمحافظة تحت عنوان ..(تسليم مبلغ 15000 جنيه لعائلة المنزل المحترق ببهتيم)

قامت اليوم د.عزيزة السيد محمود رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بتسليم الأسرة التي احترق منزلها ببهتيم الأسبوع الماضي المنحة المالية التي اعتمدها لهم معالي الوزير اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وقدرها 15000 جنيه، يأتي هذا في إطار حرص معالي الوزير على المتابعة المستمرة لهموم المواطنين والمساعدة على حل مشاكلهم في سابقة هي الأولى من نوعها».

ووتابعت صفحة المحافظة «حمل المواطن عزيز السيد رئيس الحى رسالة شكر وامتنان خاصة لمعالي الوزير على بالغ اهتمامه ودعمه المادي والمعنوي».

فيما كانت الجمعية لشرعية قد أعلنت على لسان رئيسها الشيخ عبدالحميد رخا أنه: «بفضل الله تبارك وتعالى قامت الجمعية الشرعية بمحافظة القليوبية بمساعدة الأسرة المنكوبة في حريق بهتيم بـ15 ألف جنيه وسبق خلال هذا الشهر أيضا مساعدة أسرة أخرى بمسطرد بإعادة بناء الشقة وأسرة بالجبلاوي بمبلغ 10350 جنيه وبناء منزل بقليوب وذلك في حضور دكتورة عزيزة محمود رئيسة حي شرق...نسأل الله التوفيق».