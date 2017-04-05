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السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين

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السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين

التحرير

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مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وعائلة «دياب» بالشرقية، بإنشاء مؤسسة لتدريب الخريجين بالمجان، لإلحاقهم بسوق العمل، تحمل اسم مؤسسة المرحوم «سامى دياب الخيرية»، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، على أن يتم وضع حجر الأساس للمؤسسة، السبت المقبل، بمساهمة مجموعة من قيادات الحزب برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب وعدد من رجال الأعمال، والمهندس حمادة حسين دياب، القائم على إنشاء المؤسسة، والسفير يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات بواشنطن.

وقال حسن دياب، عضو اللجنة العليا لحزب المحافظين، إن الهدف من إنشاء المؤسسة هو تأهيل الشباب على مواكبة سوق العمل بالمجان، ومساعدتهم على تغيير مسار حياتهم المهنية والعملية، من خلال برامج تدريبية على الحرف اليدوية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة التطور فى سوق العمل، انطلاقا من مبدأ مساعدة الشباب على العبور بهم من الفترة الحرجة التي تمر بها ، وفي ظل تراجع أعداد المهنيين والفنيين وعدم وعيهم بالتقدم التكنولوجي والتقني السريع في العالم للصعود بهم مرة أخرى إلى مصافّ الدول المتقدمة.

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ومن المقرر- بعد الانتهاء من وضع حجر الأساس للمؤسسة- أن يتوجه الوفد إلى مستشفى «سنهوت» التخصصي، للاطلاع على أعمال التطوير بالمستشفى، الذى أُسِّس بالمجهودات الذاتية، والقائمون عليه كل من «العتيبة»، سفير الإمارات بواشنطن، والذى ساهم بمعدات طبية متقدمة، وبمشاركة المؤسسة الخيرية للدكتور كامل دياب، وبمشاركة جميع عائلات وأهالي سنهوت.

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