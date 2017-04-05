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بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

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بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي» بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

تحدثت الفنانة مي كساب عن زوجها الفنان الشعبي «أوكا» ومنعه من السفر إلى الإمارات واحتجازه بتهمة التزوير والتهرب من الخدمة العسكرية وزميله أورتيجا، وأشارت إلى أن زوجها حاصل على شهادة الإعدادية وجهله السبب وراء تعرضه إلى تلك الإتهامات، وأضافت أن أورتيجا حصل منذ فترة على شهادة «محو الامية»، ولفتت إلى أن مدير أعمالهما استغل مستواهما التعليمي الضحل لتأجيل التجنيد.

وقالت «كساب» في برنامج «العاشرة مساء» الذي يذاع على قناة «دريم»: «مدير أعمالهم استغل فرصة أن مستواهم التعليمي ضحل، وأنا أسفة إني بقول ضحل، هو أورتيجا مبيعرفش يقرا ويكتب ولسه حاصل على شهادة محو الأمية من شهر وجوزي خارج من التعليم من 2 ثانوي يعني حاصل على شهادة الإعدادية

 

 

المصدر:المصري لايت

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