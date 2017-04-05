رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام»

التحرير

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قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن هناك العديد من اللاعبين في القلعة البيضاء تلعب دون حق في التشكيل الأساسي، على الرغم من وجود لاعبين آخرين يستحقون المشاركة.

وقال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، "الزمالك بيلعب كورة من غير قلب وروح، ولا يلعب بالطريقة التي تمكنه من الفوز في المباريات سواء من اللاعيبة أو الجهاز الفني".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق، " لعب الزمالك خلال الفترات السابقة لعب عشوائي ومفيش رغبة وحماس من جانب اللاعبين، ولا تكتيك من جانب الجهاز الفني، علاوة على وجود فجوات دائمًا في نص الملعب".

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وأردف عبدالعال، قائلًا " هناك لاعبين في الزمالك واخدين أكبر من حقهم في الزمالك زي إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وإسلام جمال، ولازم اللاعيبة اللي بتهجص دي تقعد وماتلعبش، وهناك العديد من اللاعبين المظلومين داخل الفريق مثل ريكو ومحمد مسعد وشوقي السعيد وأحمد جعفر".

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق، " حل الزمالك في يد اللاعبين، لأن مهما كان المدرب بيقول كلام اللاعيبة هى اللي بتلعب في الآخر، ومافيش حاجة اسمها معلمين، واللاعب اللي شايف نفسه معلم، يكون معلم في الملعب بلعبه.. مش بالكلام".