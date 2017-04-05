أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

Google+ Print
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن قرعة نهائى دورى مراكز الشباب المنعقد حاليًا في مركز التعليم المدني بالجزيرة، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال اجتماع  ، الإثنين الماضي، على حضور الجماهير المباريات الأفريقية للأندية والمنتخبات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك نية صادقة من الحكومة لعودة الجماهير للمباريات والدولة حريصة على هذا.

شاهد أيضا

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك المصري وسموحة في الكونفيدرالية، كما ينتظر الوطني مباراة أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي