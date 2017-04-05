وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

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أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن قرعة نهائى دورى مراكز الشباب المنعقد حاليًا في مركز التعليم المدني بالجزيرة، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال اجتماع الحكومة، الإثنين الماضي، على حضور الجماهير المباريات الأفريقية للأندية والمنتخبات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك نية صادقة من الحكومة لعودة الجماهير للمباريات والدولة حريصة على هذا.

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يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك المصري وسموحة في الكونفيدرالية، كما ينتظر المنتخب الوطني مباراة أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.