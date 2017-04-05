التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج

كتبت – ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت نقل النموذج الياباني للمدارس المصرية، من خلال تطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لإعادة النظر في المنتج التعليمي المصري قائلًا: "الطلاب لا يتوجهون للمدارس وهم سعداء وأولياء الامور غير راضيين عن الامتحانات أو المناهج".

وأضاف حجازي خلال كلمته بمؤتمر "عرض نموذج بناء الشخصية المتكامل المعروف باسم توكاتسو"، الذي عقد بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، اليوم الاربعاء، بحضور السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، أنه إذا تم تطبيق التجربة اليابانية بدقة، سيكون هناك نقلة نوعية في التعليم المصري خاصة بالمرحلة الابتدائية.

وأكد حجازي ضرورة عمل تحولات جذرية بالعملية التعليمية تتمثل في: التركيز على نواتج التعلم بدلًا من المناهج، الانتقال من الحفظ والتلقين إلى الابداع والتفكير، والاعتماد على النفس بدلًا من الاعتماد على الآخر، قائلًا: "الطفل في مصر لو امه ماجلستش جنبه مش هيذاكر".

يذكر أنه من المقرر إنشاء 100 مدرسة جديدة تطبق النموذج الياباني، ويبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي المقبل.