إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور)

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 6 قرارات إزالة بنطاق قسم المعصرة.

وشملت تلك القرارات "قطعة أرض مُكونة من ثلاثة طوابق، وأخرى مُكونة من دور أرضى فقط، وأخرى مكونة من دورين، ورابعة أمامها قواعد خرسانية، وقطعتين مُعدتين للبناء بإجمالي مساحة 6 آلاف متر مربع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً القرارات المُتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة.