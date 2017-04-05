أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (1)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (1)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (2)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (2)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (3)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (3)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (4)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (4)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (5)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (5)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (6)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (6)

استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (7)استرداد أملاك الدولة بالمعصرة (7)

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 6 قرارات إزالة بنطاق قسم المعصرة.

وشملت تلك القرارات "قطعة أرض مُكونة من ثلاثة طوابق، وأخرى مُكونة من دور أرضى فقط، وأخرى مكونة من دورين، ورابعة أمامها قواعد خرسانية، وقطعتين مُعدتين للبناء بإجمالي مساحة 6 آلاف متر مربع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً القرارات المُتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص