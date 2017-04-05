زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران

لندن (بي بي سي)

هز زلزال تبلغ قوته 6.1 منطقة قريبة من مدينة مشهد الدينية في إيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية إلى أن الزلزال أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة 5 آخرين، بحسب معلومات أولية.

وحدث الزلزال الأربعاء في الساعة 10:39 بحسب التوقيت المحلي، على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي المدينة الثانية في إيران، في نواحي مدينة فريمان، وبعمق 10 كيلومترات عن سطح الارض، بحسب ما أفاد به مدير عمليات منظمة الإغاثة والإمداد شاهين فتحي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سكان تحدثت إليهم بالهاتف قولهم "كان مريعا. صوته أدى إلى ضوضاء شديدة. وكل شيء كان يهتز".

وأوضح فتحي أنه لم ترد تقارير بعد بوقوع خسائر بشرية أو مادية، وأن فريق الإغاثة يواصل تقييم نطاق الزلزال، الذي شمل 8 قرى يقدر عدد السكان فيها بـ253 ألف نسمة، وتقع على مسافة 5 كيلومترات عن مركز الزلزال.

وأشار إلى أن محافظات "سمنان" و"خراسان الشمالية" و"خراسان الجنوبية" وضعت في حالة استنفار بسبب الزلزال.