بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم

كتبت-نسمة فرج:

تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأربعاء، منطقة أهرامات الجيزة للوقوف على آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم الأثرية وما تم انجازه بالمشروع.

حضر الجولة الجولة اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة وقيادات من وزارة الآثار، من بينهم الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات، و الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات.

وأوضح أشرف محي، مدير عام منطقة الأهرامات أنه خلال الجولة تم الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع في الوقت المقرر له.

وتوجه محلب ووزير الآثار إلى موقع المتحف المصري الكبير بمنطقة ميدان الرماية لمتابعة سير أعمال بناء مبني المتحف.

وقال طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه تم الاجتماع مع منفذي المشروع حيث تم استعراض آخر مستجدات سير العمل و الاستعدادات اللازم اتخاذها تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف في عام ٢٠١٨. كما تم طرح الرؤية العامة لكيفية تناغم المتحف المصري الكبير بمشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية.