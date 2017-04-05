عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت

كتب - أحمد علي:

​انتقدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مقترح توقيع طالب الثانوية العامة على البوكليت بالبصمة؛ لتفادي إدعاء تبديل أوراق إجاباتهم في الامتحانات.

ووصفت النائبة المقترح بأنه "تزايد فى الإجراءات"، مشيرة إلى أن نسبة الحالات التي يدعى فيها الطلاب بتغيير أوراقهم قليلة ولا توجد إحصائية بشأن ذلك ولم نسمع عن هذه المشكله بشكل كبير.

وأوضحت أن الإجراءات الموجودة من كتابة الاسم ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وباقى الإجراءات الحالية كافية لعلاج مشكلة ادعاء الطلاب تبديل أوراق إجاباتهم فى الامتحانات.