إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة

كتبت- ندى الخولي:

قامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن والمنطقة المركزية العسكرية وبحضور عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بإزالة 5 عقارات تحت الإنشاء وإيقاف الأعمال بعقارين أخرين كان أصحابهما في طريقهما لوضع الأساسات على الكورنيش بالمعصرة.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه العقارات تم بنائها بدون تراخيص مع قيام الحي بإنخاذ قرارات الإزالة للأعمال مع تحرير محاضر ضد مالكيها لاستكمال الأعمال نظراً لإصرار المخالفين على الاستمرار في البناء.

وأشار عبد الحميد إلى قيام أصحابها بإنشائها دون استيفاء اشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وعدم مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، كذلك دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الأمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة وسائل الاطفاء والإسعاف على التدخل في هذه المنطقة لمنع حدوث أي طارئ، كما سيؤثر سلباً على إضاءة وتهوية تلك العقارات وعدم توفير بيئة صحية للسكان، كما أن بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي إلى الضغط على المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء الأمر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية على كورنيش النيل إلى عشوائية جديدة تضاف إلى العشوائيات التي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين المتضررين من أعمال الازالة لقيامهم بشراء وحدات سكنية بها اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم من الملاك الذين قاموا ببيع الوهم لهم.

وأشار المحافظ بأن هناك تنسيق كامل مع اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، لإزالة كافة المخالفات البنائية إنفاذاً للقانون من خلال وضع برنامج متكامل للتعامل مع كافة المخالفات ووضع أولويات العمل على مستوى كافة أحياء القاهرة.

أشرف على الحملة اللواء نائل ثروت مدير قطاع جنوب القاهرة، واللواء صفوت حسن مساعد فرقة جنوب، واللواء عصام شبل مدير مرافق القاهرة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية ومأمور قسم المعصرة.