الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن مجمل الأعمال التي قام بها قطاع الري في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل الاستعداد لإمرار التصرفات المائية عبر شبكة الرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتلبية متطلبات مختلف القطاعات بالدولة، وضمان وصول مياه الري لنهايات الترع والوفاء باحتياجات المحاصيل الصيفية خلال فترة أقصى الاحتياجات لهذا العام.

وأفاد التقرير أن الوزارة ممثلة في قطاع الري قامت بتنفيذ العديد من الأعمال بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة إجمالية بلغت نحو45,5 مليون جنيه ، لخدمة ما يزيد عن 8 مليون فدان على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الري، في بيان اليوم الأربعاء، أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من العمليات بمحافظات الوجه القبلي بلغت حوالي 18,4 مليون جنيه تضمنت أعمال تبطينات وتطهيرات وكباري وتدبيشات وتغطيات وصيانة مغذيات وإصلاح بوابات وسحارات وصيانة محطات رفع وحوائط ساندة وأعمال تجريف للترع ، وذلك بمحافظات أسوان وقنا والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط والفيوم والجيزة .

وأضاف رئيس القطاع، بأن الوزارة ممثلة في قطاع الري نفذت حزمة من الأعمال بمحافظات الوجه البحري بلغت نحو 27,1 مليون جنيه شملت عمليات تدبيش وتجريف وتكسيات وتطهيرات وأعمال تغطية وتدعيم جسور وكباري ودهانت بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية والشرقية والقليوبية.​