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بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة

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مصراوي Masrawy

كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (1)كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (1)

كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (2)كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (2)

كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (3)كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة (3)

كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنةكسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة

كتب- فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أمام نفق القطامية بجوار وحدة مرور القطامية، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من طريق القطامية حتى العين السخنة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

وأخطرت إدارة المرور هيئة الصرف الصحي والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية لحين انتهاء من عمليات الإصلاح.

وتنصح إدارة المرور بتهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوجود كسر ماسورة مياه بجوار وحدة مرور القطامية، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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