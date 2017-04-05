مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أقر البرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بأن فريقه لم يلعب بصورة جيدة للغاية في مباراة مساء الأمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) مع إيفرتون.

وقال، إنه رغم ذلك فإنه يشعر أن الفريق كان يستحق الفوز وذلك إن كان نظام حكم الفيديو متواجدًا من أجل حسم صحة الهدف الذي أحرزه زلاتان إبراهيموفيتش بالرأس.

وقد صرح المدير الفني البرتغالي خلال أول مقابلة أجراها عقب المباراة مع "بي تي سبورت": "الأداء لم يكن جيدًا للغاية ولكن الروح التي أظهرها الفريق في الشوط الثاني كانت مذهلة، وبعض اللاعبين واجهوا مشكلات في الواقع، وذلك من وجهة النظر البدنية، بينما انخفضت معدلات الثقة لدى البعض الآخر وصعب عليهم تقديم أداء أفضل، وقد كافح اللاعبون حتى الثانية الأخيرة ولو كان نظام الاحتكام للفيديو مفعلاً، لكنا فزنا بالمباراة بنتيجة (2-1) لأن الهدف الذي أحرزه زلاتان لم يكن تسللاً".

شاهد أيضا

وعن التحكيم قال مورينيو: "لقد كان هذا موقفًا صعبًا بالنسبة لحامل الراية، أنا لا أوجه النقد له على الإطلاق، عندما يتم تطبيق نظام حكم الفيديو، فسوف يساعد ذلك الجميع، لاسيما حاملي الراية والحكام، في حالة وجود أية شكوك لدى الحكام المساعدين، فإن الميزة بعد ذلك سوف تكون من نصيب الفريق الذي يهاجم، ومما رأيت للتو عبر شاشة الكمبيوتر، لم يكن الهدف الذي أحرزه زلاتان تسللاً ولكنهم أصحاب خبرة، ولكنه وبرغم ذلك، وحتى إن كان هناك شك كبير، فإن ذلك هدف صحيح، ولكني أكرر مرة أخرى أنني لا أنتقد حامل الراية، على الإطلاق وأرى أن تطبيق الفيديو سوف يرحب به من الجميع خاصة الحكام لأن الموقف لا يكون جيدًا بالنسبة لهم في حالة ارتكاب أية أخطاء، وحتى لو كانت أخطاء بسيطة مثل ذلك الخطأ".

وأوضح مدرب الشياطين الحمر: "لدي اعتقادات معينة في بعض الأمور ولكني يجب أن أقر أننا لعبنا كرة قدم أفضل في بعض المباريات الأخرى، هل سنحت لنا فرص؟ نعم، ليست دستة من الفرص، بل بضعة فرص، هل رد القائم لنا فرصًا كالعادة؟ نعم، هل تألق حارس مرمى الفريق الخصم كما جرت العادة؟ نعم.