نجما السيتي وتوتنهام يحذران البلوز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذر لاعب توتنهام كريستيان إيريكسين، نادي تشيلسي من امتلاك السبيرز فرصة كبيرة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك عقب خسارة البلوز في الجولة الماضية من كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأوضح إريكسين أنه على الورق لا يزال توتنهام يملك فرصة كبيرة للتتويج بلقب في ظل تبقي 9 مباريات على نهاية الدوري، مشيرا إلى أن أي خسارة سيتعرض لها السبيرز ستنهي أمال الفريق في التتويج باللقب، مطالبا اللاعبين بضرورة التفكير في مباراة تلو الأخرى ومحاولة تقليص الفارق أكثر وأكثر مع تشيلسي.

وبدوره أوضح كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أن فوز فريقه اليوم على تشيلسي من شأنه أن يشعل السباق من جديد على الفوز باللقب، في ظل تبقي الكثير من النقاط، مشيرا إلى أن فوز فريقه اليوم إلى جانب فوز توتنهام سيعرض تشيلسي لضغط كبير لم يتعرضوا له طوال الموسم.

شاهد أيضا

وأضاف دي بروين أنه من الصعب للغاية اللحاق بتشيلسي في الصدارة على الرغم من إمكانية هذا الأمر حسابيا، مشيرا إلى أن السيتي سيتمسك بالأمل حتى نهاية البطولة.

وأضاف اللاعب البلجيكي أن السيتي يقدم كرة جميلة هذا الموسم أفضل بكثير من الموسم الماضي، إلا أن بعض الأخطاء كلفتهم الكثير من النقاط مشيرا في الوقت ذاته على تحسن أداء الفريق وسيره في الطريق الصحيح.