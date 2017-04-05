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كوادرادو لاعب الشهر في يوفنتوس

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كوادرادو لاعب الشهر في يوفنتوس كوادرادو لاعب الشهر في يوفنتوس

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أعلن الموقع الرسمي لفريق يوفنتوس الإيطالي عن اختيار خوان كوادرادو، من قبل الجماهير لاعب شهر مارس برعاية EA Sports FIFA.

وذكر موقع اليوفي أنه لا يمكن أن يكون هناك هدف مرشح للفوز بأفضل هدف لليوفي في شهر مارس بجانب الهدف الرائع الذي سجل أمام سامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس.

وأوضح: "عمل رائع من ناحية اليسار من جانب كوادو أساموه ليضع فرصة التسجيل على طبق من ذهب في طريق كوادرادو، ولكن الطريقة التي سجل بها الهدف على الطائر بالرأس كانت ممتازة وأعطت الهدف طعماً خاصًا على طريقة خوان كوادرادو".

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وفي نفس الشهر احتفل خوان بلعب المباراة رقم 50 بقميص السيدة العجوز وساعد منتخب بلاده كولومبيا في الفوز بمباراة حاسمة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، لذا فخوان كوادرادو يستحق بالفعل لقب أفضل لاعب في شهر مارس برعاية EA Sports FIFA.

سيتم تسليم الجائزة لكوادرادو قبل مباراة كييفو على ملعب يوفنتوس يوم السبت القادم.

Cuadrado

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