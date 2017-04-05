ربة منزل تنتحر شنقاً على باب محل ملابس بمنطقة الهرم

سمر العشري

قامت ربة منزل بالانتحار عن طريق شنق نفسها على باب محل ملابس والتي تملكه بمنطقة الهرم، وذلك بسبب مرورها بأزمة مالية كبيرة.

حيث تلقى مدير أمن الجيزة اللواء ” هشام العراقي” إخطاراً من مستشفى الهرم يفيد بوصول ” أميرة محمد بدري” 30 عاماً وتملك محل ملابس بمنطقة الهرم جثة هامدة إلى المستشفى، وبها تورم بالرقبة

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة تحت إشراف العميد ” عبد الحميد أبو موسى” رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، حيث تبين أن المتوفية قامت بالانتحار وشنقت نفسها بإيشارب حريمي علقته على باب المحل الخاص بها بسبب مرورها بضائقة مالية.

وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، والتصريح بالدفن.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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