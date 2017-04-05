بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة

شيماء مصطفى

أثارت الفنانة السورية رغدة الاستياء أثنا تكريمها في احتفالية "الزمن الجميل"، التي أقيمت أول أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قامت بعمل تصرفات غير لائقة على المسرح، أثناء تكريمها.

وقد تم دعوة الفنانة السورية، لتكريمها في احتفالية الزمن الجميل، وقبل صعودها على المسرح، طلب منها دكتور "هراتش" منظم الحفل، عدم التطرق للكلام في السياسة على المسرح.

وفور صعودها وإهدائها الجائزة، تطرقت للحديث عن الأمور السياسية، وأكدت أن منظم الحفل طلب منها عدم التحدث في السياسة، وأنها برغم ذلك ستتحدث في الشأن السوري، قائلة "لا أحد يستطيع أن يمنعني في التحدث عن الأمور السياسية".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رفضت تسلم درع التكريم، وقالت "عندي منو كتير"، الأمر الذي أحرج منظم الحفل، وتم مسح اسمها من المهرجان، وتعمدت بعد ذلك الصعود على المسرح مرة أخرى، أثناء إلقاء الفنان دريد لحام كلمته، وأغمضت عينيه، ثم قبلته قائلة "طلقها" مشيرة بذلك إلى زوجته، وقامت بإخراج لسانها للحضور.

وقام عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تداول فيديو لحديثها، كما قام الكاتب الصحفي اللبناني سعيد الحريري بمهاجمة النجمة السورية، عبر صفحته بموقع انستجرام، حيث قال أنها خططت بذكاء لهذا الموقف، لتستغله في صالحها بعد أن خفتت عنها الأضواء.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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