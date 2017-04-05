هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر

قال أحمد الدموهي متخصص شبكات وأمن معلومات إنه يمكن اختراق الفيس بوك الخاص بك بسهولة واستخدام الصور والمعلومات الموجودة به، ويمكن سرقت حسابك اذا تركت الكمبيوتر مفتوح أمام أحد، و فى هذه الحاله يقوم بأخذ حسابك على الفيس بوك عن طريق استخراج كلمة السر من المتصفح ، لذلك يجب الحذر من ترك جهاز الكمبيوتر او الموبايل لأحد.

وأضاف إنه يمكن اختراق حسابك من خلال إرسال رسالة علي شكل صوره او فيديو جنسى او بها خبر مثير أو أي شيء يجعلك تفتح الرابط، وهذا الرابط ليس الا تروجن ” فيرس ” مبرمج للتجسس عليك و اخذ الباسورد او ما تقوم بكتابته على الكى بورد و هناك العديد من هذا الفيروسات و يختلف كل منها عن الاخر فى الخصائص و ما يستهدفه من بينات و معلومات

و عند فتح الرابط يقم الموقع بطلب منك تنزيل تنزيل اضافات للمتصفح ضاره تقم بالتجسس عليك.

ولحماية حسابك علي الفيس بوك يمكنك اتباع عدة خطوات وهي:

1 – يجب ان تكون كلمه المرور قويه :

كيف تكون كلمه السر قويه ؟

لكى تكون كلمة المرور الخاصة بك قويه يجب عليك الآتي:

– تتكون من حروف كبيره و حروف صغيره و علامات

– يكب ان تتكون كلمه المرور على 8 احرف على الأقل

– ألا يكون كلمه السر عباره عن بياناتك الشخصية أسمك او تاريخ ميلادك او المعلومات المعروفة لدى الجميع

– ولا تستخدم كلمات المرور التى من السهل تخمينها مثل 123456 او qwert123

و على سبيل المثال لـ كلمة المرور القوية Pa$$w0rd

2 – إشعارات تسجيل الدخول

وفائدة هذه الخاصية انها تقوم بإعلامك فى حاله الدخول على حسابك من كمبيوتر او هاتف جديد لم تقم بتسجيل الدخول منه من قبل

و سيتم إعلامك عن طريق البريد الالكتروني او برسالة نصيه SMS

ولتفعيل الخاصية اتبع الخطوات الاتية:

قم بالذهاب الى الإعدادات  ثم الأمان  تنبيهات تسجيل الدخول الإشعارات ثم قم بالضغط على تلقي إشعارات

ثم قم بالضغط تنبيهات تسجيل الدخول للبريد الإلكتروني

3- الموافقة على تسجيل الدخول ” تسجيل الدخول بخطوتين ”

و هذه الخاصية تستخدم هاتفك لحماية حسابك من الاختراق , تصلك رسالة نصيه بها كود يتم كتابته فى خانه بعد كتابه كلمه المرور للموافقة على تسجيل الدخول

او بتنزيل برنامج Google Authenticator للحصول منه على كود الموافقة على تسجيل الدخول

ولتفعيل هذه الخاصية قم بالدخول لحسابك و تابع الآتي:

قم بالذهاب الى الإعدادات، ثم قم بالضغط على الأمان، قم بالضغط على الموافقات على تسجل الدخول ثم قم بالضغط على تمكين و سوف تظهر لك رسالة قم بالضغط ايضا على تمكين ، الآن عند تسجيل دخولك من جهاز كمبيوتر او هاتف جديد سوف يطلب منك الفيس بعد كتابه كلمه السر كود الموافقة على الدخول بإرسال الكود الى هاتفك فى رسالة نصية

4- جهات الاتصال الموثوق بها : هم الأصدقاء الموثوق بهم على الفيسبوك و يتم اختيار منهم 3 أصدقاء حتى فى حين واجهتك مشاكل فى الدخول لحسابك على الفيسبوك سوفف يرسل الفيسبوك الى أصدقائك الثلاثة الذى قمت باختيارهم مسبقا 3 اكواد لن تستطيع الدخول الى حسابك و تغير رقمك السرى الا بالحصول عليهم

5- قم بتحديث antivirus لديك و تأكد من خلو جهازك من الفيروسات

6- لا تقم بفتح اى روابط مشبوهة او تطبيقات لا تثق بها على الفيسبوك.

7- قم بحماية البريد الالكترونى الذى تستخدمه فى تسجيل الدخول الى الفيسبوك، ومن الأفضل البريد الالكترونى gmail لان به خاصية كود تأكيد الدخول عن طريق الهاتف.

المصدر : مصرفايف