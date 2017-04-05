أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا

Google+ Print
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا

قال موقع إسرائيلي يدعى “ماكور” الإسرائيلى أن السيسى نجح فى أن يصل إلى قائمة الزعماء المفضلين لدى الرئيس الأمريكى دونالد ، وذلك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لأيام والتقى فيها ترامب الإثنين الماضي.

وأضاف “ماكور” أنه على الرغم من وجود أوامر تنفيذية تحظر دخول مواطني دول معينة إلى أمريكا، دخل إليها من الباب الأمامي، وكانت مفروشة بالسجاد الأحمر استبقالاً له، للدلالة على حفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة بالنسبة لواشنطن.

 

وأشار المموقع نقلا عن مصادر أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر السيسى شريك مركزي وقوي فى رؤيته حول الشرق الأوسط، والحرب ضد داعش، والتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين، مشيراً إلى أن السيسي يبذل جهوداً قوية من أجل ضمان نجاح العلاقة واستمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»