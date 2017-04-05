موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا

قال موقع إسرائيلي يدعى “ماكور” الإسرائيلى أن السيسى نجح فى أن يصل إلى قائمة الزعماء المفضلين لدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لأيام والتقى فيها ترامب الإثنين الماضي.

وأضاف “ماكور” أنه على الرغم من وجود أوامر تنفيذية تحظر دخول مواطني دول معينة إلى أمريكا، دخل السيسي إليها من الباب الأمامي، وكانت مفروشة بالسجاد الأحمر استبقالاً له، للدلالة على حفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة بالنسبة لواشنطن.

وأشار المموقع نقلا عن مصادر أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر السيسى شريك مركزي وقوي فى رؤيته حول الشرق الأوسط، والحرب ضد داعش، والتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين، مشيراً إلى أن السيسي يبذل جهوداً قوية من أجل ضمان نجاح العلاقة واستمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر.

المصدر : مصرفايف