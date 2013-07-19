اليوم بات عشاق "شانيل" Chanel قادرين على الحصول على أحدث تصاميمها من خلال زيارتهم لمتجرها الثالث في دبي والذي افتتحته في مول الإمارات. وقد قسم المتجر الذي يمتد على مساحة 600 متر مربع إلى أركان عدة، منها ركن الأزياء وركن مخصص للحقائب والإكسسوارات، وركن لعرض مجموعات الساعات والمجوهرات العريقة التي تقدمها هذه الدار. أما ديكور المتجر، والذي اهتم به المهندس المعماري بيتر مارينو فيعكس أجواء دافئة سيطرت عليها ألوان الأسود والأبيض والبيج. زوري متجر Chanel في مول الإمارات وتعرّفي إلى أحدث مجموعات هذه الدار.